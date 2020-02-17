Пьяный нацгвардеец потерял пистолет

Солдату грозит три года тюрьмы. Фото: ГБР

Пьяный солдат-срочник Нацгвардии потерял пистолет. Теперь ему грозит три года тюрьмы.

Инцидент произошел во время несения службы на территории Сарненского района Ровенской области, передает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что в января 2020 года нацгвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ровенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял вверенное для служебного пользования военное имущество - специальное устройство для отстрела резиновыми пулями из 12 патронами к нему", - говорится в сообщении.

В суд было направлено обвинительное заключение в отношении солдата-срочника. Военнослужащий обвиняется в потере военного имущества, осуществленной в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 413 УК Украины). Ему грозит 3 года тюрьмы.

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Судя по обнародованным фотографий, потерянный пистолет, в итоге нашли. Но подробности не сообщаются.

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