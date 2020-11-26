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четверг, 26 ноября 2020 23:47

Пьяный мужчина позвонил полицейским и признался в "убийстве"

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Пьяный мужчина позвонил полицейским и признался в &quot;убийстве&quot;
Мужчине показалось, что убил соседа. Фото: vcrti.com.ua

На Львовщине житель одного из сел Жовковского района позвонил в полицию и рассказал, что убил своего соседа.

Якобы тело спрятал под мостом в деревне, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По указанному месту "убитого" не обнаружили. Однако правоохранители нашли его живым и невредимым по месту проживання.

На мужчину, который предоставил ложное сообщение о совершении преступления, составили админпротокол. Ему грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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В Белой Церкви патрульным поступил вызов о похищении ребенка. По словам заявителя, неизвестные мужчины вышли из Volkswagen белого цвета, выхватили ребенка и усадили в автомобиль.

Патрульные обследовали прилегающую территорию, и похожей по описанию машины не обнаружили. После чего выяснилось, что заявителем был выпивший мужчина, который пояснил, что "похищение" произошло в фильме, который он смотрел накануне.

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