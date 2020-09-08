Хулигана доставили в участок

7 сентября в городе Борисполь Киевской области пьяный мужчина избил 12-летнего парня. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области в Facebook.

"Около 20:00 инспекторам поступил вызов о драке возле железнодорожного вокзала города Борисполь. На месте происшествия патрульных встретил заявитель. Он рассказал, что неизвестный мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения совершал хулиганские действия. Кроме того, заявитель сообщил, что этот нарушитель нанес телесные повреждения его 12-летнему товарищу", - говорится в сообщении.

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Нарушителя задержали и доставили в участок. На него составили админпротокол за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

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