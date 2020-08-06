6 мужчин жестоко избили 15-летнего подростка

В Одесской области 6 мужчин жестоко избили 15-летнего парня, потому что считали, что он украл у них велосипед. Фото: Pietro Izzo via Flickr

В городе Килия Одесской области 6 мужчин жестоко избили 15-летнего Александра Будулатия, потому что считали, что он украл у них велосипед.

Медики поставили ребенку диагноз "закрытая черепно-мозговая травма" и "сотрясение мозга". После более детального осмотра обнаружили множественные осколочные переломы лицевой части черепа. Пострадавшему провели сложную 6-часовую операцию - реставрацию костей. Об этом рассказал отец пострадавшего Александр Будулатий, сообщает "Бессарабия Inform".

По словам отца, однажды вечером сын пешком возвращался домой, когда его обогнал мужчина на велосипеде. Но в нескольких метрах, мужчина по непонятным причинам оставил велосипед и скрылся. В это время возле юноши остановился автомобиль и мопед, из которых выбежали 6 мужчин и одна женщина, и начали его нещадно бить.

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Отец парня уточняет, что от удара с ноги в печень сын упал и после этого пошли сильные удары кулаками по лицу и голове. Били подростка около 10 мин.

Затем юношу потянули в магазин, чтобы выяснить всю ситуацию. Оказалось, что у одного из компании напавших неизвестный украл велосипед, его начали догонять. Когда владелец увидел свой велосипед и рядом подростка, предположил, что тот его и украл.

Родители Александра обратились в полицию. Там открыли уголовное производство.

На ул. Академика Заболотного в Одессе 15-летнего школьника избил 32-летний прохожий. Парень в больнице. А мужчину задержали. Объяснил - заподозрил потерпевшего в краже кошелька. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.