Пьяная водительница устроила разнос полицейским - в патрульную бросила бутылку пива

Нарушительница пыталась оказать сопротивление при задержании и швырнула в патрульную бутылку пива Фото: newch.tv

В Днепре 10 января полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была пьяная женщина.

Нарушительница пыталась оказать сопротивление при задержании и швырнула в патрульную бутылку пива, пишет "РБК-Новости". Все, что происходило, снимали для социальной сети TikTok.

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Известно, что женщину поместили "отдыхать" в СИЗО.

В Киеве в ночь на 30 ноября задержали пьяную женщину-водителя. Она ехала на ул. Крещатик и все время подрезала автомобили, которые ехали рядом. Женщина была в неадекватном состоянии и не реагировала на замечания. Чтобы остановить нарушительницу, полицейские применили силу.