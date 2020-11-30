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понедельник, 30 ноября 2020 11:22

"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города

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&quot;Почему ты забираешь мою машину?&quot; Пьяная водительница устроила дебош в центре города
Чтобы остановить нарушительницу, полицейские применили силу Фото: rbc.ua

В Киеве в ночь на 30 ноября задержали пьяную женщину-водителя. Она ехала по улице Крещатик и все время подрезала автомобили, которые ехали рядом.

Женщина была в неадекватном состоянии и не реагировала на замечания. Чтобы остановить нарушительницу, полицейские применили силу, сообщил Киев Оперативный в Facebook.

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"Почему ты забираешь мою машину? Почему? У нас есть зрители", - не унималась женщина и обращалась в полицию.

В комментариях украинцы отреагировали на видео и согласились с тем, что полиция все правильно сделала.

Внимание! В видео есть нецензурная лексика.

25 ноября в Киеве на Березняках водитель "Жигулей" убегал от полицейских и протаранил несколько автомобилей. Патрульным удалось задержать нарушителя на ул. Шумского, 5.

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30
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