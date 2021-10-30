Пуля попала в голову: 4 года назад убили Амину Окуеву

Фото: facebook.com/adamosmayev

30 апреля исполняется 4 года со дня гибели врача, общественной активистки и военнослужащего чеченского происхождения 34-летней Амины Окуевой. Вечером 30 октября 2017 года в 10 км от Киева, на железнодорожном переезде в поселке Глеваха, неизвестные расстреляли автомобиль, в котором она ехала вместе с мужем Адамом Осмаевым. От попаданий в голову Амина погибла на месте, Адам был госпитализирован с ранением в ногу.

Это классическая засада была. В укромном месте, на повороте, военная такая засада, говорит Адам Осмаев:

"Мы переехали переезд и там Г-образный поворот, и на втором повороте внезапно началась стрельба автоматическая. Я сразу по газам. Амина рядом со мной сидела. Обстрел шел по правую сторону, он буквально несколько секунд продолжался, пока я не вышел из зоны обстрела. Но за эти несколько секунд, к сожалению, у нее попали… Я остановился, думал, начнут добивать, подойдет кто-то… Но никто так и не подошел, они оказались трусами и убежали… Тогда я начал уже Аминой заниматься… Она была уже без сознания. Ей попала пуля в голову, сокрушила череп. Я пытался, "Целлоксом", который мы всегда с собой носим, ​​остановить кровь. Но она через некоторое время перестала подавать признаки жизни".

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Адам Осмаев - уроженец Чечни. Амина Окуева родилась в Одессе, позже жила в Москве и Грозном, в 2003 году вернулась в Украину. Была дважды в браке. Первым мужем был Иса Мустафинов, с ним Окуева была замужем до его смерти в 2000-2003 годах. Вторым мужчиной был Ислам Тухашев (фамилия по документам – Окуев), депортированный из Украины за нарушение режима пребывания иностранцев и позже приговоренный в России к пожизненному заключению за убийство сотрудников российских спецслужб в Ингушетии. С Адамом Осмаевым познакомилась в 2009 году. Официально в браке с ним Окуева не состояла. Воспитывала сына – 15-летнего Шамиля Мустафинова.

В 2014 году супруги отправились добровольцами на Донбасс, служили в полку милиции особого назначения "Киев". В феврале 2015 года, после гибели командира Исы Мунаева, Осмаев возглавил Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Амину Окуеву похоронили 1 ноября в Днепре по мусульманским обычаям. Публичного прощания не было, время и место близкие держали в тайне, опасаясь возможных терактов.

В 2017 году после гибели Амины народный депутат Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает две основные версии убийства.

"Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине, а второе – это действия лиц, находящихся на территории Чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружение", - сказал Геращенко.

12 января 2020 года в Киеве был задержан подозреваемый в убийстве. Это – 56-летний Игорь Редькин, выходец из Дагестана. Живёт в Киеве, по информации следователей. Его ДНК обнаружили на заброшенном неподалеку месте преступления автомате чешского производства.

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По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек. На вероятных киллеров вышли благодаря двум другим убийствам - директору представительства немецкой компании "Капарол" в Украине Павлу Сможному в 2016 году и начальнику управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павлу Миленькому. Он был зарезан в январе 2019 года.

В феврале 2020 года чеченский политэмигрант Мамихан Умаров рассказал, что с 2017 года сотрудничал с украинскими спецслужбами, в частности, предупредил Адама Осмаева о получении заказа из Чечни на их убийство. Он был главным свидетелем по делам о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева и теракта в Киеве под телеканалом "Эспрессо". 4 июля 2020 года у Вены Мамихана Умарова убили.

Это было не первое покушение на пару. 1 июня 2917 года на Подоле в Киеве мужчина, представившийся Алексеем Вернером, журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева. Позже выяснилось, что "журналист" - Артур Денисултанов-Курмакаев, киллер чеченского происхождения из Санкт-Петербурга по кличке Динго. По данным полиции, "Вернер" договорился с парой об интервью. После беседы попросил Адама пересесть на заднее сиденье к жене, якобы хотел вручить им подарок от редакции и сфотографировать. Достал с "подарочной" коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. Окуева открыла огонь из наградного пистолета Макарова и тяжело ранила киллера. Сейчас он под стражей, но отказывается давать показания.