Просят помощи в поиске "ювелирного" вора. Обещают солидное вознаграждение

Совершив преступление, мужчина с сумкой награбленного поехал на метро. Фото: Полиция Киева

Разыскивают мужчину, который ограбил ювелирный магазин в Киеве. За информацию, которая поможет раскрыть преступление, пообещали 100 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Преступление произошло еще 22 мая этого года на ул. Голосеевской.

"В помещение ювелирного магазина зашел мужчина. Угрожая предметом, похожим на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и скрылся", - говорится в сообщении.

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Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

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