Пропавшую две недели назад женщину нашли на дне колодца

Пропавшую 46-летнюю Наталью Гоголь из села Устивица Миргородского района Полтавской области нашли мертвой. Тело женщины обнаружили в колодце на расстоянии около 700 м от ее дома 21 мая.

Фото: pl.npu.gov.ua

Женщину искали от 9 мая. В тот день около 9:00 вышла из дома и больше ее никто не видел, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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"В поисках участвовали полицейские, спасатели, кинологи и местные жители. След к колодцу взяла служебная собака кинологического центра", - рассказали полицейские.

Тело женщины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Дело расследуют как умышленное убийство. Продолжаются следственные действия.

С конца марта в Полтаве разыскивают бухгалтера 42-летнюю Марину Ширмовскую. Она не вернулась с работы. Выйдя из офиса, она позвонила дочери. Однако из-за отсутствия связи пообщаться им не удалось. А когда через 20 мин дочь перезвонила, мать уже была вне зоны досягаемости. Также известно, что женщина после работы зашла в банк, оплатила коммунальные и через несколько минут села в белый легковой автомобиль, что отправился в направлении выезда из города. Там след женщины обрывается.