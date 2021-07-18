Пропавшего 13-летнего подростка нашли мертвым

В курортном поселке Затока Одесской области нашли мертвым 13-летнего подростка, пропавшего вчера во время купания в Черном море.
Тело подростка, отца которого нашли погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Униан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчез и нашелся без сознания в море: расследуют смерть 17-летнего отдыхающего
"В 11:50 отдыхающие на пляже базы отдыха Ирина в воде у берега обнаружили тело", - говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.
17 июля, в Затоке (Одесская область) отдыхающий из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Через некоторое время тело мужчины достали из воды. Правоохранители начали поиски мальчика.
Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
Комментарии