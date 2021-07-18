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воскресенье, 18 июля 2021 16:45

Пропавшего 13-летнего подростка нашли мертвым

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Пропавшего 13-летнего подростка нашли мертвым
Тело подростка обнаружили на пляже базы отдыха Ирина. Фото: ДСНС

В курортном поселке Затока Одесской области нашли мертвым 13-летнего подростка, пропавшего вчера во время купания в Черном море.

Тело подростка, отца которого нашли погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Униан.

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"В 11:50 отдыхающие на пляже базы отдыха Ирина в воде у берега обнаружили тело", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.

17 июля, в Затоке (Одесская область) отдыхающий из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Через некоторое время тело мужчины достали из воды. Правоохранители начали поиски мальчика.

Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

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Дата
18
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