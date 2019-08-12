Пропали без вести братья-двойняшки

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
3 Просмотров: 567
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 810
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1485
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3015
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4968
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14751
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15912
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
5
3
8
3
6
&quot;Им труба&quot;: новый поворот в деле экспертов, которые обследовали Зайцеву на наркотики
"Им труба": новый поворот в деле экспертов, которые обследовали Зайцеву на наркотики
12-летний водитель спровоцировал аварию со многими пострадавшими. Часть - в реанимации
12-летний водитель спровоцировал аварию со многими пострадавшими. Часть - в реанимации
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
Бросил умирать в доме: мужчина расправился с женой
Бросил умирать в доме: мужчина расправился с женой
В Киеве грузовик разбил припаркованные авто
В Киеве грузовик разбил припаркованные авто
Видео
Все видео
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Volkswagen столкнулся с маршруткой: есть погибшие
Volkswagen столкнулся с маршруткой: есть погибшие
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4311
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4502
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4122
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7803
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1494
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 17:53

Пропали без вести братья-двойняшки

  Комментировать

На Харьковщине исчезли братья-двойняшки 14-летние Павел и Александр Гуменные.

После ссоры с родителями ушли из дома и не вернулись, сообщили в Дергачевском отделе полиции.

Приметы: обоим на вид 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Автор: hk.npu.gov.ua
  На Харьковщине разыскивают братьев-двойняшек 14-летних Павла и Александра Гуменных
На Харьковщине разыскивают братьев-двойняшек 14-летних Павла и Александра Гуменных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иду умирать: подросток оставил записку и сбежал из дома

Были одеты: синие футболки с надписью и черные шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, полиция просит сообщить по телефонам: 050-34-44-072 или 102.

В селе Биологическое под Полтавой правоохранители нашли 11-летнего Константина Юдакова, сбежавшего из дома в Кременчуге. Парень поссорился с матерью и убежал из дома. Два дня он путешествовал области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропали без вести братья-двойняшки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 117198
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 39970
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 29547
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19056
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 17640
Происшествия
Осушили канаву: нашли тело пропавшего более 2 недель назад мужчины
Осушили канаву: нашли тело пропавшего более 2 недель назад мужчины Просмотров: 27
Под Киевом пьяный прокурор посреди улицы устроил стрельбу
Под Киевом пьяный прокурор посреди улицы устроил стрельбу Просмотров: 45
"Росатом" испытывал новое специзделие, когда погибли люди
"Росатом" испытывал новое специзделие, когда погибли люди Просмотров: 279
Дело Зайцевой-Дронова: назначили дату рассмотрения апелляции
Дело Зайцевой-Дронова: назначили дату рассмотрения апелляции Просмотров: 216
В квартире нашли убитыми двух мужчин
В квартире нашли убитыми двух мужчин Просмотров: 702
Больше всего комментируют
24
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
3
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
Голосов: 1104
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua