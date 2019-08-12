Пропали без вести братья-двойняшки

На Харьковщине исчезли братья-двойняшки 14-летние Павел и Александр Гуменные.

После ссоры с родителями ушли из дома и не вернулись, сообщили в Дергачевском отделе полиции.

Приметы: обоим на вид 14-15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Автор: hk.npu.gov.ua На Харьковщине разыскивают братьев-двойняшек 14-летних Павла и Александра Гуменных

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Были одеты: синие футболки с надписью и черные шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, полиция просит сообщить по телефонам: 050-34-44-072 или 102.

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