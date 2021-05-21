Продает в интернете кроссовки: рассказали о противнице парада вышиванок

В Харькове местные жители узнали девушку, которая негативно высказалась по поводу парада вышиванок в городе.

Благодаря сообщениям и комментариям в местных Telegram-пабликах стало известно, что "антипарадницей вышиванок" стала уроженка села Ртищевка Чугуевского района Харьковской области Евгения Б *, 1995 года, пишет tsn.ua. Девушка училась в университете им. Каразина на факультете международных отношений, но обучение так и не закончила и диплом не получила.

Она работает SMM-менеджером и продает кроссовки через Instagram. В Getcontact оно подписана как "Женя отдых", "Женя массаж", "Женя хостес".

Автор: телеграм.онлайн@nacionalist_ua

Автор: телеграм.онлайн@nacionalist_ua В соцсетях женщина извинилась за свои слова

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После скандала, который разгорелся вокруг ее высказываний в адрес участников парада вышиванок в Харькове, традиционно последовало извинения, правда, с неправильно написанным словом "вышиванка".

"Возможно, мои высказывания были резкими, в силу спонтанности, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Извините те, кого это задело", - написала женщина в соцсети.

Скандал разразился после того, как женщина в интервью харьковском блогеру обругала Парад вышиванок, который состоялся в Харькове 20 мая. Она заявила, что "Слава Украине! Героям слава!" - это нацистские лозунги.