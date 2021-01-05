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вторник, 05 января 2021 09:58

Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг

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Скандал в кафе: посетительницу разозлил флаг
Владельцы заведения, ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила свое недовольство красно-черным флагом на одной из полок в заведении Фото: antikor.com.ua

В Чернигове в одном из кафе разгорелся скандал из-за флага. Владельцы заведения, ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила свое недовольство из-за красно-черного флага на одной из полок в заведении.

Детали инцидента рассказал в Facebook волонтер Ричард Горда. Он опубликовал видео с кафе "Права кава", где владелица заведения Екатерина Число рассказала суть конфликта с посетительницей.

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По ее словам, в кафе зашла женщина и увидела на одной из полок красно-черный флаг. Она начала расспрашивать: "А что это? А зачем это? Красно-черный флаг, прости господи!"

Девушка сначала попыталась объяснить женщине, что флаг нужен для того, "чтобы люди не забывали, что у нас в стране война". И добавила, что владельцы кафе - военные, ветераны АТО.

В ответ на это посетительница ответила: "Это вы мне, военной, будете рассказывать?"

После этого женщину вежливо попросили уйти и отказали в обслуживании. На прощание она сказала, что ей и так неприятно находится в кафе. На что владелица кафе сказала, что ей неприятно обслуживать сепаратистов.

В городе Волчанск Харьковской области 2 девушки 14 и 15 лет сорвали с отделения банка государственный флаг. Хотели устроить с ним фотосессию.

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