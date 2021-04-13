Принудительный аборт в интернате: стало известно о других случаях

На Николаевщине работники интерната заставили 16-летнюю воспитанницу сделать аборт. Она хотела сохранить беременность. Фото: facebook.com/ Павел Шульга

Одна из выпускниц школы-интерната в Николаевской области, где 16-летний воспитаннице сделали принудительный аборт, рассказала, что такие случаи происходят в учреждении не впервые.

По словам девушки, руководство школы ее также заставило избавиться от ребенка от любимого парня, говорится в сюжете ТСН.

"Я сделала аборт, потому что боялась. Сказали: "Ты умная девочка, тебе не нужен этот ребенок, тебя будут угнетать. Давай ты лучше сделаешь аборт, а мы тебе поможем ", - рассказала выпускница.

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Такие истории были и раньше, но о них молчат, потому что боятся воспитателей, которые бьют и домогаются девочек:

"Вадим Борисович мог себе позволить взять за грудь. Водил, лапал, касался. Мог взять, заломать и язык в рот засовывал ... Воспитатели бьют детей, и на это никак не реагируют ", - рассказала девушка.

Известно, что в полиции начали расследование по факту принудительного аборта.

Инцидент произошел в "Березковском учебно-воспитательном комплексе" Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней "Николаевского областного совета. 16-летнюю воспитанницу заведения сделать аборт, хотя она хотела сохранить ребенка.