Приговор в убийстве Дарьи Лукьяненко: Тарасова повезли в больницу

В Раздельнянском районном суде Одщины должны были объявить приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: Пушкинская

24-летнего Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области, которому сегодня в Раздельнянском суде объявляли приговор по делу убийство 11-Дарьи Лукьяненко, повезли в больницу.

Он во время заседания порезал себе горло. Перед тем заявил, что не убивал девочку.

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Попытка самоубийства - это игра на публику и очередная попытка затянуть процесс, убеждены адвокат Лукьяненко Рубен Степанян и родные Дарьи.

На одном из закрытых заседаний Тарасов сообщил, что в совершении преступления ему помогали родители, по словам бабушки девочки Екатерины Лукьяненко.

Когда продолжится заседание - пока неизвестно.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.