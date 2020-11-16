Преступники угрожали отверткой и ножом попутчику и требовали деньги

На Закарпатье полицейские задержали мужчин, которые устроили разбой.

Двое мужчин угрожали попутчику, который ехал с ними в автомобиле, и требовали у него деньги и личные вещи, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

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Фото: npu.gov.ua

"15 ноября, на линию 102 позвонил 34-летний мужчина и попросил помощи. По словам заявителя, он ехал как пассажир с двумя мужчинами с автовокзала Ужгорода во Львов. Однако на отрезке дороги в Воловецком районе водитель и его товарищ остановили авто и, угрожая острым предметом, требовали у него деньги ", - говорится в сообщении.

Пострадавший вышел из автомобиля и убежал в лес. Скрываясь от вымогателей, на территории, где была мобильная связь, он сразу же позвонил в полицию.

Нападающими оказались 29-летний и 38-летний жители Ужгорода. Нож и отвертку, которыми разбойники угрожали потерпевшему, изъяли.

В полиции открыли уголовное производство за разбой. Вымогателям грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В городе Буча Киевской области произошел инцидент. Неизвестные у банкомата силой затолкали мужчину в автомобиль. Затем вывезли его в лес, избили и потребовали деньги за жизнь.