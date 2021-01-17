Пожар в одесском отеле: полиция устанавливает обстоятельства

После ликвидации пожара и получения заключения ДСНС о причинах возгорания указанной события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация. Фото из открытых источников

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства пожара в гостиничном комплексе, произошедшей вечером 17 января.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. В полиции подтвердили, что в пожаре погиб один человек.

"На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Правоохранители обеспечивают отвод транспорта. Постояльцы отеля эвакуированы. Сейчас меры по ликвидации пожара продолжаются. После ликвидации пожара и получения заключения ГСЧС о причинах возгорания указанному событию будет дана соответствующая правовая квалификация", - сообщили правоохранители.

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По состоянию на 23.15 личность погибшего еще не установлена. Полицейские опрашивают администрацию отеля и его жителей для установления причины и обстоятельств пожара.

17 января в Одессе загорелся трехэтажный жилой дом в Приморском районе.