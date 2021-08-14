Появились новые подробности жизни и смерти звезды телепроекта

Участница телепроекта "Барышня-крестьянка" Татьяна Осадча, которую убил муж Николай Балашов, страдала от домашнего насилия.

8 июня она обращалась в полицию. На место сразу выехал патруль. Полицейские развели мужа с женой по разным комнатам. А для решения конфликтной ситуации привлекли сотрудников подразделения "Полина" - мобильную группу по противодействию домашнему насилию. На мужа Татьяны составили протокол, но дальше дело не пошло, пишет OBOZREVATEL.

Автор: ok.ru/Татьяна Осадча Татьяна Осадча стала известной после участия в проекте "Крестьянка-Барышня"

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У мужчины было криминальное прошлое. В 90-х он отсидел большой срок за вымогательство. По словам знакомых Осадчей и Балашова, они познакомились несколько лет назад. Разница в возрасте была почти 16 лет. Татьяна - коренная киевлянка, выросла на Троещине. Николай жил в Харькове, а в столицу к любимой переехал весной. Свою квартиру сдал в аренду. В июне пара расписалась. Но счастья не было - мужчина был настоящим агрессором. Николай мог ударить Таню, а она пряталась, бежала к соседям.

Автор: obozrevatel.com У Николая Балашова было бурное криминальное прошлое. В 90-х отсидел за вымогательство

"Рано или поздно все это должно было закончиться трагедией. Ей говорили об этом, но она его очень любила. Муж ее тоже безумно любил, но ключевое здесь - "безумно". Затем убил", - рассказала соседка.

Трагедия произошла 6 августа. Николай Балашов избил и порезал жену. А потом ушел, оставив ее в квартире умирать. На улице окровавленного мужчину увидели прохожие и вызвали скорую помощь. У мужчины были порезаны руки. Медики оказали первую помощь Балашову и вызвали полицию. Патрульным Николай сообщил, что во время семейной ссоры ранил свою жену. Когда полицейские поднялись в квартиру, Татьяна была уже мертва, а нож лежал рядом.