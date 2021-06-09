Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове

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В результате взрыва гранаты РГД-5 у магазина на ул. Гагарина в Харькове пострадали пятеро, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Все пострадавшие с осколочными ранениями в больницах. Подозреваемого задержали. Это 29-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование", - рассказали в полиции.

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Медики рассказали о состоянии трех раненых 16, 19 и 33 лет. Больше всех досталось младшему парню. Он получил проникающее ранение в грудную клетку. Его состояние средней тяжести, сообщает ТСН.

Был ли подозреваемый под действием алкоголя или наркотиков - устанавливает экспертиза. Дело расследуют как покушение на убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О взрыве гранаты у магазина на ул. Гагарина в Харькове сообщил прохожий 8 июня около 21:53. Сначала была информация о трех пострадавших. Через осколочное ранение одному грозит ампутация ноги.