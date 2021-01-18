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понедельник, 18 января 2021 15:04

Постояльцы горящего отеля в Одессе имели единственный выход. Как выглядит пожарище
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В хостеле на ул. Посмитного, где произошел масштабный пожар, разбирают завалы.

Загорелось на 1-м этаже, но огонь добрался до 3-го и уничтожил около 1,2 тыс. кв. м площади, сообщает "7 канал".

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Отмечается, что в здании был единственный выход, через который жители могли спастись от огня.

В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли
Фото: 7kanal.com.ua
В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли
В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли
В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли
В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли

В Одессе в помещении гостиницы "Аркадия" на ул. Посмитного, 10/12 произошел смертельный пожар 17 января в 20:30. Двое постояльцев погибли. Еще 8 пострадали. Двое из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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