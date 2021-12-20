Помешал бетон: 25-летняя угнала в Одессе яхту и шла на ней в Николаев

20 декабря 25-летняя женщина угнала у морского вокзала в Одессе яхту и шла на ней в Николаев. Помешало бетонное ограждение.

Женщина была под наркотиками, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: t.me/od_patrolpolice В Одессе возле морвокзала 25-летняя женщина угнала яхту и шла на ней в Николаев

"Владелец рассказал, что пришел на причал, где оставил яхту. Но она исчезла. Патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, налетевшее на бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя женщина с явными признаками наркотического опьянения", – рассказали патрульные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне под руководством военного угнали в Турции яхту за $2 млн

Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Автор: t.me/od_patrolpolice Угонщица была под наркотиками. Не справилась с управлением и налетела в море на бетонное ограждение

На женщину снова составил админпротокол и передали ее следователям.

Директор херсонского судостроительного завода "Паллада" Дмитрий Ермаков заявил о том, что неизвестные похитили уникальный понтон в форме принадлежащего предприятию катамарана. По словам чиновника, этот необычный понтон изготовили по эксклюзивным проектам для одной из готовившихся работать в Арктике компаний.