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понедельник, 20 декабря 2021 18:24

Помешал бетон: 25-летняя угнала в Одессе яхту и шла на ней в Николаев

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20 декабря 25-летняя женщина угнала у морского вокзала в Одессе яхту и шла на ней в Николаев. Помешало бетонное ограждение.

Женщина была под наркотиками, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: t.me/od_patrolpolice
  В Одессе возле морвокзала 25-летняя женщина угнала яхту и шла на ней в Николаев
В Одессе возле морвокзала 25-летняя женщина угнала яхту и шла на ней в Николаев

"Владелец рассказал, что пришел на причал, где оставил яхту. Но она исчезла. Патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, налетевшее на бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя женщина с явными признаками наркотического опьянения", – рассказали патрульные.

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Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Автор: t.me/od_patrolpolice
  Угонщица была под наркотиками. Не справилась с управлением и налетела в море на бетонное ограждение
Угонщица была под наркотиками. Не справилась с управлением и налетела в море на бетонное ограждение

На женщину снова составил админпротокол и передали ее следователям.

Директор херсонского судостроительного завода "Паллада" Дмитрий Ермаков заявил о том, что неизвестные похитили уникальный понтон в форме принадлежащего предприятию катамарана.

По словам чиновника, этот необычный понтон изготовили по эксклюзивным проектам для одной из готовившихся работать в Арктике компаний.

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