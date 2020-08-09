Поляки пострадали в ДТП в Венгрии, есть погибший

Сегодня утром автобус с поляками, которые ехали из Болгарии, съехал с автомагистрали в кювет. Фото: pixabay

В Венгрии в ДТП попал автобус.

В аварии погиб один человек и 34 получили травмы, сообщает TVN24.

Сегодня утром автобус с поляками, которые ехали из Болгарии, съехал с автомагистрали в кювет. В автобусе ехали 46 человек, в том числе два водителя.

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Один человек получил серьезные травмы. Среди пассажиров было двое детей, они в хорошем состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьгаза. Автобус ехал в сторону Будапешта, после аварии дорогу на венгерскую столицу полностью перекрыли. Полиция до сих пор определяет причину аварии, она пока не известна.

Произошла авария легкового автомобиля и маршрутки в аннексированном Россией Севастополе. Травмы получили сразу 14 человек.