В Севастополе автобус попал в ДТП: пострадали 14 человек

В Севастополе ДТП с автобусом. Фото: Крым. Реалии

Произошла авария легкового автомобиля и маршрутки в аннексированном Россией Севастополе.

Травмы получили сразу 14 человек, сообщает ТАСС.

"Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали", - заявил глава департамента здравоохранения.

Легковая машина Mercedes врезалась в стоящий впереди автобус. Тяжелых случаев или угрозы жизни пострадавшим нет.

Среди пассажиров было восемь взрослых и шесть детей.

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