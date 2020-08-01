В Севастополе автобус попал в ДТП: пострадали 14 человек

Произошла авария легкового автомобиля и маршрутки в аннексированном Россией Севастополе.
Травмы получили сразу 14 человек, сообщает ТАСС.
"Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали", - заявил глава департамента здравоохранения.
Легковая машина Mercedes врезалась в стоящий впереди автобус. Тяжелых случаев или угрозы жизни пострадавшим нет.
Среди пассажиров было восемь взрослых и шесть детей.
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