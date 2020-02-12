"Польша - для поляков": в Торуне избили украинцев

Автор: Сегодня В польском городе Торунь местные избили граждан Украины, России и Беларуси, потому что, вероятно, услышали от них русский язык

В польском городе Торунь избили двух украинцев. Нападавшие набросились на граждан Украины, России и Беларуси, потому что, вероятно, услышали от них русский язык. Злоумышленники выкрикивали "Польша - для поляков" и оскорбляли украинцев.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. Местная полиция разыскивает семерых мужчин. Об этом сообщил в Facebook один из пострадавших Дамиан Недзвецкий.

По его словам, ночные прохожие "безразлично шли мимо" и не вмешивались в ситуацию. Семеро нападавших набросились на компанию дважды - после первого нападения они ушли, но вскоре решили побить туристов еще раз. Один из пострадавших получил травму черепа. Среди избитых также есть женщина.

"Я был в нескольких странах - в России, Украине, Китае, но ко мне всегда относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что недавно произошло с моими друзьями, и, к сожалению , это не единственный случай в последнее время", - написал Недзвецкий.

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Драка попала на камеры видеонаблюдения. Полиция смогла вычислить двух из семи нападавших, один из них задержан, сообщила пресс-служба ведомства. Задержанным оказался несовершеннолетний.

"Сотрудники торунской полиции разыскивают мужчин, которые избили в Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия", - сообщил представитель полиции Торунь Войцех Хростовський, передает Polsat News.

Мэр Торуня Михаил Залесский назвал нападение "актом бандитизма и крайней ненависти, которому нет никакого оправдания". Он выразил надежду, что полиция быстро установит личности преступников, а суд "показательно их накажет".

В Польше в городе Жоры пятеро поляков жестоко избили студента из Украины. Один из мужчин спросил студента, откуда он приехал. Когда тот сказал, что с Украины, началось избиение.