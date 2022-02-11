Полиция не собрала вещдоки на месте ДТП с кортежем Ярославского: фото

Фото: facebook.com/dmytriu.drobot

На месте ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского под Харьковом до сих пор остаются вещественные доказательства.

Речь идет об обломках авто и останках потерпевшего. Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Дробот из Харьковского антикоррупционного центра с места аварии.

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"Приехали на место ДТП. А здесь остались вещественные доказательства. Прямо на земле. Эй, полиция. Вам они не нужны для доведения дела до суда? Может, остатки авто в суде станут доказательством, какое именно авто убило человека на дороге? А останки человека не нужно убрать с места ДТП?", - написал Дробот.

Добавил, что вызвал полицию. Ждет, чтобы изъяли доказательства с места ДТП.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец Укрсиббанка и экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн. 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.