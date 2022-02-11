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пятница, 11 февраля 2022 12:46

Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
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Полицейские провели обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена Александра Ярославского. А также по адресу проживания водителя, заявившего о своей причастности к ДТП
Фото: hk.npu.gov.ua
Полицейские провели обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена Александра Ярославского. А также по адресу проживания водителя, заявившего о своей причастности к ДТП
Полицейские провели обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена Александра Ярославского. А также по адресу проживания водителя, заявившего о своей причастности к ДТП
Полицейские провели обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена Александра Ярославского. А также по адресу проживания водителя, заявившего о своей причастности к ДТП

Полиция Харьковщины установила личность погибшего под колесами кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, заявившего о своей причастности к дорожно-транспортному происшествию", - сказано в сообщении.

Погибший - ранее судимый мужчина, подтвердили Gazeta.ua в полиции. Более подробную информацию сообщат позже.

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У погибшего было три судимости. Последний раз освободился из колонии 31 декабря 2021 года, а 9 февраля ночью вышел на прогулку, сообщил в Facebook редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники.

"Кем бы ни он ни был, если бы машины не двигались с большим превышением допустимой скорости, человек остался бы жив. А при такой скорости, шансов затормозить у водителя или уклониться от удара у жертвы не было. Дома его ждала мать", - написал Бутусов.

Полицейские уже провели обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена. А также по адресу проживания водителя, заявившего о своей причастности к ДТП. Целью обыска было извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к совершению ДТП.

По результатам проведенных мероприятий изъято два автомобиля, серверы, информация с которых тщательно отрабатывается.

Следователи открыли несколько уголовных производств - по факту нарушения правил дорожного движения, оставления в опасности и сокрытия преступления. Досудебное расследование продолжается.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец Укрсиббанка и экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.

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