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понедельник, 21 февраля 2022 13:10

Полицейский сбил трех школьниц и скрылся

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Полицейский сбил трех школьниц и скрылся
В Житомирской области 44-летний полицейский на "Жигулях" сбил троих несовершеннолетних. С места ДТП скрылся, а потом вернулся. Фото: npu.gov.ua

Недалеко от села Карповцы Ольшанской ТГ в Житомирской области 44-летний полицейский на "Жигулях" сбил девушек 13, 14 и 17 лет и скрылся.

Впоследствии водитель все же вернулся на место ДТП. Травмированных девушек своевременно доставили в медицинское учреждение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"ВАЗ-2110 двигался по улице. Но, выехав на неосвещенный участок дороги, наехал на троих девушек. Потерпевших обследовали. Одна получила перелом бедренной кости, а двум другим назначили амбулаторное лечение", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все собранные материалы передадут в Государственное бюро расследований.

В Херсоне пьяный полицейский за рулем BMW сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и бросил умирать.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемого задержали.

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