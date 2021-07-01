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четверг, 01 июля 2021 18:10

Пьяный полицейский сбил 17-летнего и бросил умирать

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Пьяный полицейский сбил 17-летнего и бросил умирать
В Херсоне пьяный патрульный на BMW сбил подростка. Парень скончался в больнице. Фото: npu.gov.ua

В Херсоне пьяный полицейский за рулем BMW сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и бросил умирать. Авария произошла 30 июня около 22:00 на ул. Перекопской.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемого задержали, сообщили в ГБР.

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"30-летний полицейский - это командир роты управления патрульной полиции в Херсонской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Яна Максимова с теруправления ГБР.

Патрульному грозит до 10 лет за решеткой.

В Хмельницкой области 24-летний патрульный насмерть сбил женщину. Авария произошла в селе Писаревка. Мужчина на Opel наехал на 50-летнюю женщину, которая шла по обочине в попутном направлении. От полученных травм она скончалась. С места аварии патрульный сразу сбежал, однако через 40 мин. его нашли в соседнем поселке и задержали.

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Дата
01
июля

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