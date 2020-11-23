Полицейские обвинили мужчину в угоне авто и требовали взятку

В Киеве полицейские незаконно задержали двух мужчин и требовали взятку.

Жителя Львова обвинили в угоне автомобиля. Полицейские задержали его вместе со знакомым и за непривлечение к ответственности требовали деньги, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"Двое оперуполномоченных и инспектор по дознанию вышеупомянутого подразделения под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы было им похищено. За "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 тысяч долларов ", - говорится в сообщении.

Правоохранители заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. Злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать "откупные". Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки.

Вымогатели получили €2 тыс., а еще $2500 тыс. владельцу авто разрешили передать позже. Только после этого заложников отпустили.

Трем полицейским вручили подозрения за незаконное лишение свободы человека и вымогательство взятки. Готовится дополнительная правовая квалификация и вручения подозрения другим фигурантам. Досудебное расследование продолжается.

В Одессе рэкетир требовал с предпринимателя вернуть $12 тыс. за долг, которого не было. Преступник бил бизнесмена и угрожал сжечь ему автомобиль, если тот не вернет деньги.