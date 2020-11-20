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пятница, 20 ноября 2020 18:10

Российский рэкетир требовал у предпринимателя $ 12 тыс. за долг, которого не существовало
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В Одессе рэкетир требовал с предпринимателя вернуть $12 тыс. за долг, которого не существовало.

Преступник бил бизнесмена и угрожал сжечь ему автомобиль, если тот не вернет деньги, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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В Одессе рэкетир требовал с предпринимателя вернуть тыс. за долг, которого не существовало
Фото: npu.gov.ua
Злоумышленника задержали во время получения части «долга»
Преступник бил бизнесмена и угрожал сжечь ему автомобиль, если тот не вернет деньги

"К оперативникам управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области обратился местный предприниматель за помощью. Неизвестный требовал от него возврата несуществующего долга. Пока угрозы были только на словах, предприниматель не обращал на них внимания. Однако, когда дело дошло до рукоприкладства и угроз сжечь автомобиль, пришел к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность вымогателя - им оказался 43-летний россиянин, который в свое время был участником одной из влиятельных этнических преступных организаций. Группировка "специализировалась" на дерзких похищениях людей с целью выкупа.

Злоумышленника задержали во время получения части "долга" - $3 тыс. Ранее было задокументировано получение им еще 5700 грн.

За вымогательство рэкетиру грозит до 7 лет лишения свободы.

В Винницкой области злоумышленники похитили 2 мужчин и пытали за долг, которого не существовало. 3 похитителей силой посадили 2 жителей Жмеринки в автомобиль и отвезли их в Шаргород. Там они удерживали жертв в доме и пытали, требуя $3 тыс.

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