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четверг, 11 июля 2019 19:05

Покушение на полковника полиции: обнародовали фотороботы подозреваемых

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Полиция обнародовала фотороботы мужчин, который подозревают в покушении на Андрея Иванкива. Он начальник управления защиты экономики полиции Закарпатья.

Рассказал, что ехал на собственном авто по ул. Осипенко. Приостановился на перекрестке возле дома по ул. Загорской, при выезде на главную дорогу. В тот момент неизвестный мужчина открыл огонь по его авто. На территории области введен специальный оперативный план "Сирена".

В нападении подозревают двух мужчин, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

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Приметы одного из нападавших: рост 175 см. Возраст до 25 лет.

Автор: npu.gov.ua
  Полиция обнародовала фотороботы двух мужчин, который подозревают в покушении на полковника Закарпатской полиции Андрея Иванкива
Полиция обнародовала фотороботы двух мужчин, который подозревают в покушении на полковника Закарпатской полиции Андрея Иванкива

Одет: черные спортивные штаны, обут в кеды светлого цвета. Был в синей куртке до колена, на голове имел парик седого цвета, капюшон, очки темного цвета. На поясе имел кобуру из ткани черного цвета. В ней оружие рукояткой вперед.

Приметы другого нападавшего. Он был на велосипеде: возраст 24-25 лет, круглолицый, волосы короткие русые. Одет в штаны темного цвета, майку серого цвета, предварительно может направляться в микрорайон "Новый" г. Ужгород.

Автор: npu.gov.ua
  Полиция обнародовала фотороботы двух мужчин, который подозревают в покушении на полковника Закарпатской полиции Андрея Иванкива
Полиция обнародовала фотороботы двух мужчин, который подозревают в покушении на полковника Закарпатской полиции Андрея Иванкива

Автомобиль Андрея Иванкива обстреляли около девяти утра 11 июля в Ужгороде. Вследствие выстрелов, повреждены правая передняя дверь и правое переднее крыло. Иванкив телесных повреждений не получил. Ранения получила 66-летняя женщина, которая стала случайным свидетелем происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

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Дата
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