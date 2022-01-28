"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба

В воинской части 3021, где срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата сослуживцев, солдаты неоднократно страдали от неправомерных действий со стороны командования.

Нужно постоянно противостоять сумасшедшему давлению в виде физической расправы, издевательств, насилия и прочего, рассказала в Facebook киевлянка Елена Липовенко, которая в свое время служила в указанной воинской части. Воспоминания о службе у нее остались неприятными.

"Нацгвардейская днепропетровская мафия, рука которой руку моет, не щадит никого. Были случаи, когда солдаты срочной службы не выдерживали издевательств от начальства и заканчивали жизнь самоубийством. Факты стирались. Руководство получало повышение и чувствовало всемогущество. Покалеченные судьбы парней и девушек, отобранные их жизнь и здоровье, множество нарушений прав и свобод служащих, в том числе доведение до самоубийства, принудительное лечение в психиатрических больницах и многое другое", - рассказала Елена.

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Отметила, что здоровье детей было потеряно во время службы. Вместо оказания медицинской помощи, их закрывали подальше от всех, делали из них инвалидов.

Женщина назвала имена руководителей части, к которым конкретно имеет претензии и которых считает виновными.

"Учредителем мафии в/ч 3021 является предыдущий командир Шур Александр Михайлович, а также большинство работающих при нем командиров. Они занимают командирские должности в этой и других частях. Нынешний командир в/ч 3021 - Виталий Косяченко, который является другом Александра Михайловича. Именно он самый лучший продолжатель дела Шура", - говорит Елена.

Автор: facebook.com/Olena Lypovenko В военной части 3021, где срочник Артем Рябчук расстрелял из автомата сослуживцев, солдаты страдают от произвола руководства