Поймали человека, который мог устроить большую аварию

В Киеве задержали водителя. Фото: УНИАН

Полиция нашла водителя, который едва не спровоцировал массовую аварию при запрещенном правилами развороте возле моста Патона в Киеве.

Водитель перекрыл движение на трех полосах, чтобы осуществить разворот. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Водитель, конечно и не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП, а также временно изъяли его водительское удостоверение. Протокол рассмотрит суд в пределах предусмотренной ответственности штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года", - написал Билошицкий.

В с. Верчаны Стрыйского р-на Львовской обл. работник полиции наехал на пешехода, после чего скрылся с места аварии. Травмированного госпитализировали, сообщает областное управление Нацполиции.