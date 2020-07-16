Похищали, пытали и даже насиловали: задержали банду, которая 10 лет держала в страхе целую область

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В Днепропетровской области задержали вооруженную банду, которая в течение 10 лет держала в страхе область.

Они ради наживы похищали, пытали и даже насиловали своих жертв, сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

"Задержан организатор банды и девять ее участников, которые вооружившись "до зубов" и с целью обогащения любой ценой, похищали людей, запугивали, подвергали нечеловеческим пыткам, унижая человеческое достоинство совершали сексуальное насилие в отношении потерпевших. Все издевательства снимали на телефон и выкладывали в интернет", - сказано в сообщении.

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Участниками преступной группы являются ранее судимые жители Днепропетровщины разных возрастных групп, действовавшие под руководством лидера формирования, ранее судимого за убийства, преступления связанные с наркотиками и оружием.

На сегодня установлена ​​их причастность к десяти эпизодам преступной деятельности, среди которых пытки, вымогательство денег, разбойные нападения. Устанавливаются другие факты преступной деятельности.

На Киевщине задержали вооруженную банду, которая обоснованно подозревается в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Один из эпизодов их "деятельности" - нападение на семью предпринимателя в Козине на Обуховщине.