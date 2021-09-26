Пограничники задержали трех нелегалов

Во Львовской области пограничники задержали нелегалов.
Они законно попали в Украину и хотели проникнуть на территорию Евросоюза, сообщили в ГПСУ.
Мигрантов задержали пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда.
Наряд обнаружил, что в направлении государственной границы движется Volvo. В нем было трое граждан Турции.
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Путешественники признались, что хотели попасть в Евросоюз без необходимых документов.
Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Наказание им определит суд.
В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Украину.
Жители Палестины и Туниса ехали на турецком грузовике, прибывшем на судне в Черноморский порт
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