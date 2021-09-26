Пограничники задержали трех нелегалов

Граждане Турции пытались нелегально попасть в ЕС. Фото: ГНСУ

Во Львовской области пограничники задержали нелегалов.

Они законно попали в Украину и хотели проникнуть на территорию Евросоюза, сообщили в ГПСУ.

Мигрантов задержали пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда.

Наряд обнаружил, что в направлении государственной границы движется Volvo. В нем было трое граждан Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Украины в РФ и обратно: дельцы переправляли нелегалов по "зеленому" коридору

Путешественники признались, что хотели попасть в Евросоюз без необходимых документов.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Наказание им определит суд.

В Одесской области пограничники задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Украину. Жители Палестины и Туниса ехали на турецком грузовике, прибывшем на судне в Черноморский порт