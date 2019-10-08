Пограничник вонзил начальнику в спину нож

Военнослужащий Черновицкого пограничного отряда ударил ножом в спину своего начальника. Фото - ar.volyn.ua

Военнослужащий Черновицкого пограничного отряда ударил ножом в спину своего начальника.

Сделал это из-за замечания, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

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"В результате удара у потерпевшего повреждение селезенки. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми", - говорится в сообщении.

Пограничнику грозит до 8 лет тюрьмы. Правоохранители передали в суд обвинительный акт.

На Львовщине пограничник получил смертельное огнестрельное ранение из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде. Трагедия произошла в одном из подразделений Мостиского отряда.