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понедельник, 22 ноября 2021 15:22

Погиб на месте: мужчина выпрыгнул из окна Covid-больницы за день до выписки

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Погиб на месте: мужчина выпрыгнул из окна Covid-больницы за день до выписки
Мужчину сегодня должны были выписывать из больницы. Фото: Минздрав Украины

В больнице Волынской области 78-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа больницы. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Трагедия произошла вечером 21 ноября, сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

"Около 21:00 в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение", - говорится в сообщении.

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Во время поверхностного осмотра погибшего следов насилие правоохранители не обнаружили. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства смерти устанавливают.

Мужчина в медучреждении лечился от коронавируса. Он находился в Covid-стационаре Волынской областной клинической больницы в селе Боголюбы, пишут "Волынские новости".

Отмечается, что трагедия произошла после его телефонного разговора с дочерью. В понедельник, 22 ноября, мужчину должны были выписывать из больницы.

В городе Каменка-Бугская Львовской области из окна больницы выпала 38-летняя медсестра. Лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем.

Погибла на второй день госпитализации. Хотя никаких предпосылок для этого, говорят медики, у женщины не замечали. Напротив, она была достаточно активная, имела состояние средней тяжести.

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