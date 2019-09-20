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пятница, 20 сентября 2019 22:46

Поезд сбил мужчину на переезде

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Поезд сбил мужчину на переезде
Личность погибшего установить не удалось. Фото: News

Возле села Кучак Киевской области поезд сбил мужчину.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе он не имел ни документов, ни мобильного телефона", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В Одесской области сошли с рельсов две цистерны со сжиженным газом. Инцидент произошел на подъездном пути станции Измаил.

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