Поджог машины журналистов "Схемы": Полиция назвала имена вероятных организаторов

Начальник полиции Киевской области также подчеркнул, что правоохранители устанавливают заказчиков. Фото: Facebook

Полиция установила двух возможных организаторов поджога автомобиля журналистов программы Схемы. Подозреваемые могли действовать в составе организованной преступной группы и им "было выгодно создать напряженность".

"Ищем двух" джентльменов "за организацию поджога машины программы Схемы Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованного Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест", - написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

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Подозреваемые в совершении преступления - подозреваются Юрий Проценко и Дмитрий Ободовский. По мнению полицейского, они могли действовать в составе организованной преступной группы.

Начальник полиции Киевской области также подчеркнул, что правоохранители устанавливают заказчиков.

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Ночью 17 августа в городе Бровары неизвестные сожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый. Авто Kia Cerato принадлежит водителю съемочной группы Борису Мазуру.