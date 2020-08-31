Поджог машины журналистов "Схемы": Полиция назвала имена вероятных организаторов

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 1863
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 5472
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1224
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 10179
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1530
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 846
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 549
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 297
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 828
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
4
3
5
4
Пенсионер подорвался на гранате
Пенсионер подорвался на гранате
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
Водителю оторвало руки, как только он сел в автомобиль
Водителю оторвало руки, как только он сел в автомобиль
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Видео
Все видео
Задержали нелегалов, которые на границе вызвали такси
Задержали нелегалов, которые на границе вызвали такси
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Женщина призналась дочери в смертельном преступлении
Женщина призналась дочери в смертельном преступлении
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
Пьяная водительница на Smart влетела в Land Rover
Пьяная водительница на Smart влетела в Land Rover
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2061
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 855
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5733
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3339
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 261
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 03:20

Поджог машины журналистов "Схемы": Полиция назвала имена вероятных организаторов

  Комментировать
Поджог машины журналистов &quot;Схемы&quot;: Полиция назвала имена вероятных организаторов
Начальник полиции Киевской области также подчеркнул, что правоохранители устанавливают заказчиков. Фото: Facebook

Полиция установила двух возможных организаторов поджога автомобиля журналистов программы Схемы. Подозреваемые могли действовать в составе организованной преступной группы и им "было выгодно создать напряженность".

"Ищем двух" джентльменов "за организацию поджога машины программы Схемы Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованного Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест", - написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

Подозреваемые в совершении преступления - подозреваются Юрий Проценко и Дмитрий Ободовский. По мнению полицейского, они могли действовать в составе организованной преступной группы.

Начальник полиции Киевской области также подчеркнул, что правоохранители устанавливают заказчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поджигателей машины журналистов "Схем" было 3

Ночью 17 августа в городе Бровары неизвестные сожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый. Авто Kia Cerato принадлежит водителю съемочной группы Борису Мазуру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поджог машины журналистов "Схемы": Полиция назвала имена вероятных организаторов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 29250
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 10179
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 8568
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 7416
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 5472
Происшествия
Обстрел автобуса под Харьковом: Меру пресечения избрали всем подозреваемым
Обстрел автобуса под Харьковом: Меру пресечения избрали всем подозреваемым Просмотров: 324
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня Просмотров: 5004
Беременная женщина зарезала подругу из-за коммунальных долгов
Беременная женщина зарезала подругу из-за коммунальных долгов Просмотров: 2115
Ураган Лаура в США: Число жертв возросло
Ураган Лаура в США: Число жертв возросло Просмотров: 405
В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака на 7 млн ​​гривен
В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака на 7 млн ​​гривен Просмотров: 126
Больше всего комментируют
11
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
1
Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ
1
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
Голосов: 3894
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua