Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"

В Киеве, 26 августа, задержали жителя Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов - расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Сегодня утром Нацполиция задержала жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля журналистов "Схемы". Изъято одежду злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Детали позже", - отметил Аваков.

Фото: МВД Украины

Ночью 17 августа в городе Бровары неизвестные сожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый. Авто "КИА Керато" принадлежит водителю съемочной группы Борису Мазуру.