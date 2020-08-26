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среда, 26 августа 2020 11:01

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Схем"
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В Киеве, 26 августа, задержали жителя Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов - расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Сегодня утром Нацполиция задержала жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля журналистов "Схемы". Изъято одежду злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Детали позже", - отметил Аваков.

Фото: МВД Украины


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Ночью 17 августа в городе Бровары неизвестные сожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала UA: Первый. Авто "КИА Керато" принадлежит водителю съемочной группы Борису Мазуру.

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