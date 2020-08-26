Поджигателей машины журналистов "Схем" было 3

Исполнителей поджога автомобиля журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях", который произошел 17 августа, было 3.
Об этом в Facebook сообщил Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел.
"Еще 2 подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск. Всем 3 будет предъявлено обвинение. Подозреваемые, по мнению следствия, являются исполнителями этого дерзкого преступления", - отметил Геращенко.
Полиция и прокуратура продолжают поиск заказчиков преступления.
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В Киеве 26 августа задержали жителя Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях".
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