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среда, 26 августа 2020 12:22

Поджигателей машины журналистов "Схем" было 3

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Поджигателей машины журналистов &quot;Схем&quot; было 3
Заказчиков преступления продолжают разыскивать. Фото: из официальной Facebook-страницы Антона Геращенко

Исполнителей поджога автомобиля журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях", который произошел 17 августа, было 3.

Об этом в Facebook сообщил Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел.

"Еще 2 подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск. Всем 3 будет предъявлено обвинение. Подозреваемые, по мнению следствия, являются исполнителями этого дерзкого преступления", - отметил Геращенко.

Полиция и прокуратура продолжают поиск заказчиков преступления.

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В Киеве 26 августа задержали жителя Луганской области, который подозревается в поджоге автомобиля журналистов-расследователей программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Дата
26
августа

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