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вторник, 22 октября 2019 11:40

Подростки изнасиловали 12-летнего школьника

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Подростки изнасиловали 12-летнего школьника
Один из обидчиков - сын учительницы. Фото: www.mynizhyn.com

В Одесской области подростки по дороге домой изнасиловали 12-летнего школьника.

Тот обвиняет четырех учеников своей школы, рассказали в сюжете ТСН.

В прошлом году осенью травили его, били и унижали. Один из обидчиков - сын учительницы. Мать пострадавшего рассказывает, что насильники душили ее сына, чтобы он не вырвался. Сначала завели школьника в кусты, а затем - в недострой дальше от людей. На том же месте полиция нашла использованные контрацептивы.

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"Поднимали за волосы его голову и показывали, как он это надевает. Там нашли следы. Мне сказали, если будут когда-то подозреваемые, мы сравним", - говорит мать обиженного парня.

Правоохранители проводят экспертизы.

"Возникла необходимость о проведении комиссионной медицинской экспертизы, проводимой в случаях, когда мы получаем все результаты предыдущих экспертиз. Сейчас эта экспертиза назначена и продолжается", - заявили в отделении полиции.

Семья вынуждена была уехать из села. Мать не хотела травмировать сына лишней оглаской и терпеливо ждала, пока полиция во всем разберется. Но, по ее словам, следователь в частной беседе заявила, что дело до суда не дойдет.

В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Это случилось дома у жертвы.Насильнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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