В Черкасской области изнасиловали 11-летнюю девочку

Мужчина надругался над ребенком. Фото: Кореспондент

В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Это случилось дома у жертвы, сообщает пресс служба Нацполиции Черкасской области.

"Личность злоумышленника установили. Ему объявили о подозрении и взяли под стражу на 60 суток. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Насильнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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На прошлой неделе в Харькове педофил избил и изнасиловал 12-летнюю девочку.