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пятница, 26 марта 2021 16:43

Подростки избили мужчину, потому что попросил не слушать русский рэп

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Подростки избили мужчину, потому что попросил не слушать русский рэп
Мужчина сделал замечание подросткам, которые шли по улице с переносными музыкальными колонками, из которых звучал русский рэп. Он сказал ребятам, что здесь не Россия, чтобы слушать подобную музыку. Те начали дразнить мужчину и преследовать его Фото: 5.ua

В Луцке подростки избили мужчину, который попросил их выключить русский рэп.

Инцидент произошел 25 марта на просп. Свободы. Мужчина сделал замечание подросткам, которые шли по улице с переносными музыкальными колонками, из которых звучал русский рэп. Он сказал ребятам, что здесь не Россия, чтобы слушать подобную музыку. Те начали дразнить мужчину и преследовать его.

"Дерзкие подростки начали говорить, что я не имею права им запрещать. Я еще раз подчеркнул, что ничего им не запрещаю. Как себе знают - так пусть и живут. Тогда я просто пошел дальше, и буквально на первых же шагах меня настиг сильнейший удар в затылок ", - говорится в заметке.

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Мужчина отбился от нападавших и с помощью прохожих задержал их. Также на место происшествия вызвали полицию. Там уже открыли уголовное производство.

В Мариуполе Донецкой области 3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину. А для того, чтобы отвести от себя подозрение, вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.

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