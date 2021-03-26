Подростки избили мужчину, потому что попросил не слушать русский рэп

Мужчина сделал замечание подросткам, которые шли по улице с переносными музыкальными колонками, из которых звучал русский рэп. Он сказал ребятам, что здесь не Россия, чтобы слушать подобную музыку. Те начали дразнить мужчину и преследовать его Фото: 5.ua

В Луцке подростки избили мужчину, который попросил их выключить русский рэп.

Инцидент произошел 25 марта на просп. Свободы. Мужчина сделал замечание подросткам, которые шли по улице с переносными музыкальными колонками, из которых звучал русский рэп. Он сказал ребятам, что здесь не Россия, чтобы слушать подобную музыку. Те начали дразнить мужчину и преследовать его.

"Дерзкие подростки начали говорить, что я не имею права им запрещать. Я еще раз подчеркнул, что ничего им не запрещаю. Как себе знают - так пусть и живут. Тогда я просто пошел дальше, и буквально на первых же шагах меня настиг сильнейший удар в затылок ", - говорится в заметке.

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Мужчина отбился от нападавших и с помощью прохожих задержал их. Также на место происшествия вызвали полицию. Там уже открыли уголовное производство.

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