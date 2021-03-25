3 подруги избили четвертую и бросили ее раздетую на обочине

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 360
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 333
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 504
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 729
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 297
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 693
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1071
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 819
Фото
Все фото
14
3
3
9
3
Соседи аплодировали: полиция со штурмом брала квартиру наркодельцов
Соседи аплодировали: полиция со штурмом брала квартиру наркодельцов
Чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
Чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
Видео
Все видео
Сделала шаг и упала: момент смерти военной попал на видео (18+)
Сделала шаг и упала: момент смерти военной попал на видео (18+)
Нашли мертвой женщину, которая исчезла накануне
Нашли мертвой женщину, которая исчезла накануне
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду
Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 162
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 333
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 729
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 297
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 144
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
четверг, 25 марта 2021 18:51

3 подруги избили четвертую и бросили ее раздетую на обочине

  Комментировать
3 подруги избили четвертую и бросили ее раздетую на обочине
В Донецкой области 3 подруги жестоко избили женщину. А чтобы отвести от себя подозрение - оставили ее раздетую на обочине. Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области 3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину. А для того, чтобы отвести от себя подозрение, вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.

После сообщили медикам об обнаружении бездомной на дороге, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Все трое придерживались одной истории: женщину без сознания нашли на улице по дороге в магазин. Рассказ был спланирована и почти не вызывал сомнений, если бы не опыт оперативников, которые сразу заподозрили ложность в словах "свидетелей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала

Полицейские установили, что потерпевшая накануне находилась в гостях у 21-летней знакомой, которая вместе с 15-летней родственницей и 24-летней подругой чуть не лишили ее жизни.

"Во время застолья между ними возник словесный конфликт, который перерос в избиение оппонентки. Фигурантки нанесли женщине множественные тяжелые травмы, поэтому теперь за ее жизнь борются врачи", - рассказали полицейские.

Всех троих задержали и поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство. Злоумышленницам может грозить до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Бахмуте в Донецкой области возле одного из магазинов нашли труп неизвестного. Погибшим оказался 37-летний местный житель. Судебные эксперты обнаружили на его теле многочисленные телесные повреждения. Выяснилось, его забили до смерти двое мужчин, с которыми только что познакомился. Им 20 и 27 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «3 подруги избили четвертую и бросили ее раздетую на обочине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Службе безопасности Украины - 29 лет: как создавалась и изменялась и интересные факты

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 39438
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 22590
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 11763
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 11061
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 9603
Происшествия
Соседи аплодировали: полиция со штурмом брала квартиру наркодельцов
Соседи аплодировали: полиция со штурмом брала квартиру наркодельцов
14
 Просмотров: 1350
Чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
Чиновник военной академии продавал топливо на подпольных АЗС
3
 Просмотров: 180
Умершей после негативных тестов записали Covid-19 и требовали хоронить в закрытом гробу
Умершей после негативных тестов записали Covid-19 и требовали хоронить в закрытом гробу Просмотров: 342
11-летняя школьница догнала и задержала грабителя
11-летняя школьница догнала и задержала грабителя Просмотров: 432
Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
Столичное озеро засыпали мусором десятки грузовиков
3
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
3
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
3
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
Голосов: 42
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть