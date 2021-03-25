3 подруги избили четвертую и бросили ее раздетую на обочине

В Донецкой области 3 подруги жестоко избили женщину. А чтобы отвести от себя подозрение - оставили ее раздетую на обочине. Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области 3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину. А для того, чтобы отвести от себя подозрение, вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.

После сообщили медикам об обнаружении бездомной на дороге, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Все трое придерживались одной истории: женщину без сознания нашли на улице по дороге в магазин. Рассказ был спланирована и почти не вызывал сомнений, если бы не опыт оперативников, которые сразу заподозрили ложность в словах "свидетелей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала

Полицейские установили, что потерпевшая накануне находилась в гостях у 21-летней знакомой, которая вместе с 15-летней родственницей и 24-летней подругой чуть не лишили ее жизни.

"Во время застолья между ними возник словесный конфликт, который перерос в избиение оппонентки. Фигурантки нанесли женщине множественные тяжелые травмы, поэтому теперь за ее жизнь борются врачи", - рассказали полицейские.

Всех троих задержали и поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство. Злоумышленницам может грозить до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Бахмуте в Донецкой области возле одного из магазинов нашли труп неизвестного. Погибшим оказался 37-летний местный житель. Судебные эксперты обнаружили на его теле многочисленные телесные повреждения. Выяснилось, его забили до смерти двое мужчин, с которыми только что познакомился. Им 20 и 27 лет.