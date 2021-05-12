Подбежал на глазах у свидетелей: мужчину на кладбище зарезал неизвестный

В Одесской области во время поминовения умерших родственников на кладбище смертельно ранили одного из посетителей. Подозреваемого задержали. Фото: t.me/dkr_npu

В одном из сел Одесской области во время поминок на кладбище к 49-летнему мужчине подбежал неизвестный, ударил его в шею ножом и скрылся.

Пострадавшего не спасли. А подозреваемый три дня скрывался в полях и был задержан. Свой поступок он объяснил ревностью, сообщили сегодня, 12 мая, в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"События происходили стремительно. К 49-летнему мужчине, который находился рядом с другими посетителями, подбежал злоумышленник и целенаправленно ударил его ножом в шею. Наглеца даже не смутило то, что он совершает убийство на глазах у многих людей. Присутствующие пытались оказать первую медицинскую помощь мужчине перед приездом скорой помощи. От полученных повреждений и кровопотери мужчина скончался в больнице", - рассказали оперативники.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному - содержание под стражей. Следствие продолжается.

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