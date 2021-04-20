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вторник, 20 апреля 2021 19:24

Под завалом погиб горняк

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Под завалом погиб горняк
В Донецкой области погиб шахтер. Фото: "Цензор.нет"

В Покровском Бахмутской городской общины Донецкой области 20 апреля погиб 45-летний горняк.

"Досудебным расследованием установлено, что 20 апреля 2021 года, в 10:00, на ПАО "Шахтоуправление "Покровское", при выполнении работ по креплению нижнего соединения, произошло высыпаниt породы. В результате чего под завалами оказался 45-летний горняк", - сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

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Проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия. Досудебное расследование продолжается.

В селе Литовеж в Волынской области на шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт с горняками. В результате инцидента пострадали девять человек. Авария произошла 4 апреля около 20:25, рассказал мэр Нововолынска Борис Карпус.

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Дата
20
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