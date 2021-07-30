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пятница, 30 июля 2021 17:45

Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
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Фото: telegraf.com.ua

В пятницу, 30 июля, под зданием Офиса президента в Киеве произошли столкновения между противниками ЛГБТ-прайда и полицейскими.

Правоохранители применили против них слезоточивый газ. Те бросали в полицию бутылки, пишет "Укринформ".

Схватка была кратковременная. В ней участвовали по несколько десятков полицейских и противников ЛГБТ-прайда. Последние разрушили кусок установленной границы, но не смогли прорваться мимо силовиков.

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На подходе к ОП собралось более сотни противников ЛГБТ-прайда. Правоохранители стоят здесь в несколько рядов.

Время от времени раздается громкая музыка. Активисты скандируют "Позор", "Вместе и до конца" и "Смерть ЛГБТ".

За 5 мин. после упомянутой схватки произошла новая. Несколько десятков правоохранителей начали двигаться в сторону станции метро Крещатик вместе с противниками ЛГБТ-марша. Иногда применяли слезоточивый газ.

Эту акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества анонсировали несколько общественных организаций. Она должна была пройти в формате рейва. Акцию уже попытались сорвать. Под Офисом президента нашли подозрительную брошенную сумку, которую проверяли взрывотехники. Как выяснилось, взрывчатки в сумке нет. Ее владелец нашелся.

Когда акция началась, завязалась драка между представителями секс-меньшинств и участниками праворадикальных организаций. В схватку вмешались силовики. Это и привело к упомянутому выше конфликту.

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