Под Киевом школьник стянул с ребенка одежду и белье: директор назвал это игрой

Это не первый инцидент в школе. Подобные случаи были и в других классах, утверждает женщина. Фото: pixabay.com

В школе села Заборье Киевской области мать одного из учеников пожаловалась на буллинг. Женщина утверждает, что старшеклассник раздел ученика 7-го класса.

Инцидент произошел 25 ноября, пишет ТСН.

По словам женщины, ученик 9-го класса зашел к семиклассникам и начал издеваться над мальчиком. Старшеклассник сорвал с ребенка одежду и не давал ему одеться.

"Он его раздел, даже снял нижнее белье, держал. Все происходило несколько минут. А еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик плакал", - рассказала женщина, которая не является родственником пострадавшего.

Рассказать журналистам о случае женщина решила для привлечения внимание полиции и социальной службы. По ее словам, мать пострадавшего школьника якобы не хочет обращаться в полицию, чтобы "не портить жизнь" обидчику сына.

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По словам женщины, директор школы Василий Король пытается "замять" инцидент, а случай травли в учебном заведении не первый.

"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе провелась, но немного не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, что они как оба раздевали друг друга", – рассказала женщина.

Король утверждает, что никакого буллинга в учебном заведении нет и не было, а дети "просто играли". Директор возмущен тем, что мать, не имеющая отношения к классам, где произошел конфликт, написала заявление и подняла шум.

"Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку", – считает директор.

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