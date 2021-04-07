Избили и загнали голой в воду: с 14-летней школьницы поиздевались одноклассницы

В Торецке группа 14-летних девушек нанесла одноклассницы телесные повреждения, а также издевалась над ней. Фото: npu.gov.ua

В Торецке Донецкой области 14-летние подростки избили одноклассницу и заставили купаться обнаженной. В результате избиения пострадавшая получила ушибы головы и лица. Причиной расправы стала личная обида.

Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в соцсети, однако позже удалили. Участницы конфликта установлены, открыто уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"О преступлении сообщила директор школы. Группа девушек-подростков нанесла школьнице телесные повреждения, а также издевалась над ней. Установлено, что 4 апреля 14-летняя жительница Торецка вместе с подругами пригласила к водоему одноклассницу. Подростки избили школьницу и заставили купаться обнаженной", - рассказали в полиции.

С обидчицами и их родителями работают полицейские. Выясняют обстоятельства инцидента. В дальнейшем семьи будут находиться под пристальным вниманием инспекторов ювенальной превенции.

Следственные действия продолжаются.

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